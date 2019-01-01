محمد نور يحضر مران الاتحاد لدعم اللاعبين

نجم العميد السابق يحث اللاعبين على إعادة الفريق لمكانته الطبيعية

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الأحد، حضور نجم الفريق السابق محمد نور.

العميد يستعد لملاقاة الفتح في 28 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرص نور على الالتقاء بالأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، لحثهم على ضرورة إعادة الفريق إلى الانتصارات من جديد وبذل قصارى الجهد حتى يستعيد النمور مكانتهم.

ورافق نور في المران، الذي اشتمل على جوانب لياقية وفنية، الثنائي أنمار الحائلي؛رئيس النادي، والرئيس التنفيذي حمد الصنيع.

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العميد تلقى الهزيمة في آخر مباراتين له بالدوري المحلي أمام الفيصلي بنتيجة 2-1 ثم أمام الفيحاء بنتيجة 4-1.

وبشكل عام، هُزم النمور خلال الموسم الجاري في ثماني مباريات، ولم يحقق الفوز سوى في أربعة لقاءات، ليحتل المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

ويعاني الاتحاد من عدة أزمات هذا العام، على رأسها الأزمة المالية، التي دفعت عدد من اللاعبين لفسخ تعاقدهم كالأرجنتيني فيتشو، المغربي مروان داكوستا والتشيلي خيمينيز، الذي تلقى كذلك تهديدات بالقتل من قبل الجماهير، نظرًا لمستواه غير الجيد.