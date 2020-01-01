سييرا: إنقاذ اتحاد جدة من الهبوط أهم إنجازاتي

المدرب التشيلي يتحدث عن فترته الثانية مع العميد

يرى التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني الأسبق لاتحاد جدة السعودي، أن إنقاذ العميد من الهبوط من دوري المحترفين بالموسم الماضي، أهم من تحقيق بطولتين مع الفريق نفسه من قبل.

العميد كان يعاني شبح الهبوط طوال الموسم الماضي قبل أن يعود المدرب التشيلي لقيادته في آخر تسع جولات، ليحقق الفوز في ست مباريات، ويتعادل في واحدة، ويخسر مباراتين، ليختتم الموسم بالمركز العاشر بـ34 نقطة.

ومع تردي الأوضاع المالية بالنادي الجداوي في الموسم الجاري، رحل سييرا عن الاتحاد بعدما قاده في سبع مباريات، فاز في ثلاث منها فقط، وخسر أربعة لقاءات.

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وقال سييرا، خلال تصريحاته لصحيفة "Al Aire Libre en Cooperativa" التشيلية: "توليت تدريب أربعة فرق في الوطن العربي، لكن التجربة الأخيرة هي واحدة من الأفضل، فقد أثبتنا أننا يمكننا تحقيق أي شيء، فقد كان الاتحاد في موقف صعب، ونجحت في إنقاذ العميد من الهبوط في إنجاز كبير، حتى أنه كان إنجازًا أكبر من تحقيق بطولتين مع الفريق نفسه من قبل".

وتطرق سييرا للحديث عن إمكانية العودة لقيادة فريق كولو كول التشيلي: "لست قريبًا من قيادة أي فريق، ولقد قلتها مرارًا وتكرارًا، رغبتي هي مواصلة العمل بالخارج، لكن رغبة المرء شيء، والبدائل والإمكانيات التي يمتلكها شيء آخر".

وأضاف: "حتى الآن لست قريبًا من العمل بأي فريق، ولا يمكنني التوقع حاليًا بأي شيء، لأن ما يتمناه المرء يتعارض أحيانًا مع الواقع".

يذكر أنه منذ رحيل سييرا عن الاتحاد في أكتوبر 2019، لم يتول قيادة أي فريق آخر، إلا أنه على رأس الترشيحات لقيادة كولو كولو، للولاية الثانية في تاريخه.