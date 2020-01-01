لجنة الرقابة على المنشطات تفحص ثمانية من لاعبي الاتحاد

اللجنة كانت قد أوقفت مهاجم العميد فهد المولد العام الماضي

شهد مران اتحاد جدة السعودي اليوم السبت، حضور مندوبين من لجنة الرقابة على المنشطات، لفحص بعض لاعبي الفريق.

العميد يستعد لمواجهة ضمك بعد غدٍ الإثنين، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن اللجنة أخذت عينة لثمانية لاعبين هم: سعود عبد الحميد، كريم الأحمدي، رومارينيو، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن العبود، عبد الإله المالكي، جروهي وليناردو جيل.

المزيد من الفرق

فبراير الناري .. 12 مباراة عربية لا تُفوت

وكانت اللجنة قد أوقفت العام الماضي مهاجم الاتحاد فهد المولد، بعد ثبوت إيجابية العينة التي تم أخذها منه عقب إحدى المباريات بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد المولد حاليًا للعودة للملاعب من جديد، إذ تنتهي فترة إيقافه في مايو المقبل.

يذكر أن العميد يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 19 نقطة، حيث حقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في أربع، وخسر ثمانية لقاءات أخرى.

وشهدت الجولة الماضية عودة النمور لتحقيق الانتصارات الغائبة عنهم منذ نوفمبر من العام الماضي، إذ حققوا الفوز أمام التعاون بثنائية مقابل هدف وحيد.