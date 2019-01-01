بيان رسمي - الاتحاد يرد على فيتشو: لا نسمح بالبلبلة وسنتخذ الإجراءات النظامية

كل ما سرده اللاعب الأرجنتيني كذب بحسب بيان النادي

أصدر مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، بيانًا رسميًا، للرد على الأرجنتيني إيميليانو فيتشو؛ محترف الفريق الأول لكرة القدم، مكذبًا إياه في كافة ما سرده.

الأرجنتيني طلب الرحيل عن صفوف العميد بشكل رسمي، متهمًا مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي بالتقصير في مستحقاته المالية، وهو ما أضر به وبدراسة ابنته. (طالع التفاصيل)

وأوضحت إدارة الحائلي أن أزمة اللاعب بدأت بعد رحيل المدير الفني السابق التشيلي لويس سييرا، حيث نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي عبارة "إذا رحلت يا معلمي، سنرحل معًا"، ليعقد معه المجلس اجتماعًا ويحثه على بذل مزيد من الجهد، لكن الاتحاد ذكر في البيان أنه دون جدوى.

فيما يتعلق بعدم سداد مصاريف مدرسة ابنته، هو ما عرضها للطرد، نفى مجلس الإدارة ذلك، مؤكدًا سداد المصاريف.

وأكد النادي الجداوي أن الأرجنتيني غادر المملكة عقب مواجهة الفريق الأخيرة أمام الاتفاق في 23 من الشهر الجاري، دون إذن مسبق، ليضيع على نفسه حقوقه التي كان يكفلها له الاتحاد الدولي حال تأخر سداد المستحقات.

مجلس الحائلي كذلك أشار إلى أنه لم يخلف وعده مع اللاعبين، بل أكد لهم أنه سيتم سداد المستحقات اليوم الثلاثاء، هو ما تم بالفعل.

بيان إدارة العميد اختتم بإعلان اتخاذ الإجراءات النظامية ضد فيتشو، مختتمًا: "لا يمكن لأي شخص كائن من كان أن يحاول زرع البلبلة أو محاولة الضغط على النادي واستخدام ظروفه لمصالحه الشخصية، ومحاولة استعطاف الجماهير الرياضية والتغطية على سوء مستواه أو سلوكه بالنشر أو التعليق على مثل هذه الأمور الدخيلة على نادي الاتحاد، ويؤكد المجلس أنه لن يتوانى في الحفاظ والدفاع عن حقوق النادي".

📝 توضيح من المركز الإعلامي بشأن اللاعب اميليانو فيكيو pic.twitter.com/gEIBMKvpe9 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 26, 2019

مروان دا كوستا؛ لاعب العميد، كان قد أيد موقف المحترف الأرجنتيني، مؤكدًا وجود عدة أزمات بالنادي وأنه باقٍ فقط من أجل الجمهور. (طالع التفاصيل)

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم للنمور في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من سانتوس البرازيلي، ومن المفترض أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري إلا أنه يرفض استكمال عقده.

فيتشو شارك في عشر مباريات بقميص العميد، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويعد فيتشو ثاني الصفقات الأجنبية التي ترحل عن الاتحاد في الموسم الجاري، فقد سبقه التشيلي لويس خيمينيز، والذي انضم في الصيف الماضي أيضًا، حيث جاء رحيله عقب تلقيه عدة تهديدات من جمهور النمور، إثر مستواه السيئ.