القرني: رحيل المدرب لا يؤثر علينا وظهرنا بصورة تليق بالاتحاد

الاتحاد حقق الفوز في أول مباراة بعد رحيل سييرا وتولي العبدلي المسؤولية

يرى فواز القرني؛ حارس مرمى اتحاد جدة السعودي، أن فريقه قدم مباراة أمام الوصل الإماراتي تليق باسم العميد، مؤكدًا عزمه رفقة زملائه على الظهور بصورة تليق بالنادي الجداوي.

العميد حقق الفوز أمام الأمبراطور بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد زعبيل، ضمن ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، في مباراة قدم بها حارس الاتحاد أداءً رائعًا.

وتعد هذه المباراة الأولى التي يخوضها العميد تحت قيادة المدرب الوطني محمد العبدلي، بعد إقالة التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للفريق.

وقال القرني، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية"، عقب المباراة: "الحمد لله على كل حال، التوفيق من رب العالمين، واللاعبون كان لهم دور كبير في المباراة، الطرد الذي تعرض له شيبة في بداية الشوط الثاني كان مؤثرًا جدًا علينا، لكن روح الفريق دائمًا ما تحضر في الأوقات الصعبة".

مدرب الاتحاد: نحتاج لدعم الجماهير وأشكر اللاعبين

وأضاف: "قدمنا شوط وباقي الآخر في جدة، وإن شاء الله نقدر على التأهل للدور المقبل".

حارس العميد تابع: "نتكاتف كلاعبين لتقديم الأفضل محليين وأجانب، الأجانب اليوم فرقوا معنا وطبقنا طريقة المدرب، قدمنا مباراة صعبة في الإياب ومباريات في الدوري المحلي، نتمنى تقديم الأفضل دائمًا".

واختتم: "لاعبو الاتحاد دائمًا عندهم الأفضل، تغيير المدرب لا يؤثر على مستوى اللاعبين، تكاتفنا وكنا على قلب رجل واحد، سنظهر بالصورة التي تليق بالاتحاد ونسعد جماهيرنا، واعتقد أننا ظهرنا اليوم بالصورة التي تليق بالاتحاد".

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في الرابع من نوفمبر المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.