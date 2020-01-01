فيديو | الانفراجة تقترب - المولد يشارك في تدريبات الاتحاد

فهد المولد عاد من فرنسا وانخرط مع النمور في التدريبات

عاد فهد المولد؛ مهاجم اتحاد جدة السعودي، للمشاركة في تدريبات العميد، بعدما انتهت فترة منعه من خوض الحصص التدريبية من قبل لجنة المنشطات.

مهاجم النمور كانت لجنة الكشف عن المنشطات قد قررت إيقافه العام الماضي لمدة سنة كاملة، على إثر ثبوت إيجابية العينة التي أُخذت منه عقب إحدى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشارك المولد اليوم الثلاثاء، بصورة طبيعية في المران الجماعي للفريق بعدما عاد في الساعات الماضية من فرنسا، حيث كان يجري استعداداته الخاصة للعودة للملاعب هناك.

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ومن المقرر أن يكون الظهور الأول للفهد في المباريات في 12 من مايو المقبل، خلال لقاء الكلاسيكو أمام النصر، ضمن الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Welcome back 🐅 pic.twitter.com/6zrNDepLzJ — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 10, 2020

يذكر أن العميد يستعد لمواجهة الوحدة بعد غدٍ الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ22 من الدوري المحلي.

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، حصدها من الفوز في ست مباريات، وخمسة تعادلات، وعشر هزائم.

وعادت كتيبة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لخسارة النقاط بالجولة الماضية، بعدما تعادلت أمام الحزم بهدف لكل منهما، بعد إذ كانت قد حققت فوزًا تاريخيًا أمام الشباب قبلها بأيام بخماسية مقابل هدف وحيد.