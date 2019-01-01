المالكي: لا مشكلات بالاتحاد ولن نصل إلى الصراع على البقاء

العميد عاد للانتصارات محليًا بعد هزيمتين أمام ضمك والهلال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض عبد الإله المالكي؛ لاعب اتحاد جدة السعودي، ترديد نغمة مصارعة العميد للبقاء في دوري المحترفين، مؤكدًا أن سيناريو الموسم الماضي لن يتكرر مرة أخرى.

النمور صارعوا حتى الجولة قبل الأخيرة الموسم الماضي على البقاء، قبل أن يتمكنوا من ضمان احتلال المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

وقال المالكي، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "علينا أن نكون واقعيين، لا نزال في بداية الدوري، من المبكر كثيرًا الحديث عن مطاردة شبح الهبوط لنا، لن نصل إلى مرحلة الصراع على البقاء، لأننا لدينا طموحات كبيرة والاتحاد لديه قيمة يعرفها الجميع، وسنكون عند ثقة جماهيرنا بنا".

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وأضاف: "الانتصار على الشباب أعادنا إلى المسار الصحيح، نحن في حاجة إلى مزيد من النتائج الجيدة حاليًا، بغض النظر عن المستوى الذي سيتحسن لاحقًا مع الوقت".

لاعب العميد اختتم: "الاتحاد لا يعاني من أي مشكلات، الجميع هنا على قلب رجل واحد وهدفنا خدمة الكيان".

العميد حقق الفوز أمس الجمعة، أمام الشباب بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الفوز أمام الليث جاء بعد تلقي هزيمتين متتاليتين في الدوري أمام ضمك (2-1) وأمام الهلال (3-1)، ليحتل الاتحاد حاليًا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد ست نقاط من أربع مباريات، ولديه مباراة مؤجلة أمام التعاون بالجولة الثانية.