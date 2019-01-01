الاتحاد يوضح رسميًا حقيقة مفاوضاته مع لاسارتي

العميد لا يزال يبحث عن خليفة سييرا

رد يحيى بخش؛ مدير المركز الإعلامي لنادي اتحاد جدة السعودي، على ما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني السابق للأهلي المصري، لتولي المسؤولية الفنية للعميد خلال الفترة الحالية.

إدارة العميد كانت قد أقالت المدرب التشيلي لويس سييرا في 19 من الشهر الجاري، عقب تلقي الهزيمة أمام الوحدة بهدف وحيد، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتولى المدرب الوطني محمد العبدلي حاليًا قيادة الاتحاد مؤقتًا، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي آخر خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ونفى بخش ما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع لاسارتي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا صحة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تفاوض نادي الاتحاد مع المدرب مارتن لاسارتي".

وأضاف: "سيتم إعلان اسم المدرب القادم عبر المركز الإعلامي فور الانتهاء من التوقيع الرسمي".

لاصحة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تفاوض نادي الاتحاد مع المدرب مارتن لاسارتي ، وسيتم اعلان اسم المدرب القادم عبر المركز الاعلامي فور الانتهاء من التوقيع الرسمي . — يحيى بخش (@eng_uu) October 27, 2019

الاتحاد مع العبدلي حقق الفوز في أول مباراة له أمام الوصل الإماراتي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

ويخوض حاليًا ثان المباريات أمام أبها، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

يذكر أن لاسارتي تمت إقالته من الأهلي بعد ثمانية أشهر من توليه المسؤولية، وتحديدًا عقب الهزيمة أمام بيراميدز في دور الـ16 بكأس مصر بهدف وحيد.