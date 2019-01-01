رسميًا - رومارينيو اتحادي حتى عام 2022

البرازيلي أخيرًا جدد عقده وطمأن جمهور الاتحاد

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي رسميًا اليوم السبت، تجديد عقد محترفه البرازيلي رومارينيو، لمدة لمدة عامين مقبلين، لينتهي في صيف عام 2022.

قبل التجديد، كان العميد مهددًا بفقدان البرازيلي في نهاية الموسم الجاري، حيث كان سينتهي عقده وتسمح له اللوائح بالتوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل، على أن ينضم له في نهاية الموسم.

وقام اللاعب بتوقيع العقود بمقر النادي، في حضور أنمار الحائلي؛ رئيس مجلس الإدارة، وأحمد بن عصام كعكي؛ نائب الرئيس، وحمد الصنيع؛ الرئيس التنفيذي.

وتمنى الحائلي للبرازيلي التوفيق في مسيرته مع الفريق، وأن يواصل العطاء المميز الذي عرف عنه منذ قدومه للإتي.

وجاءت خطوة التجديد في الوقت الحالي، في ظل تأكيد من عديد التقارير الصحفية حول استهداف الهلال السعودي لرومارينيو، في صفقة مجانية بنهاية الموسم.

الاتحاد يتجنب المشاكل ويطوي صفحة لويس خيمينيز نهائيًا

البرازيلي أحد أهم مفاتيح الاتحاد ، ارتدى قميص النمور في صيف عام 2018، ونجح خلال أقل من موسمين في حصد شعبية كبيرة من جمهور النادي الجداوي، بتألقه.

وخلال الموسم الجاري، شارك رومارينيو في 10 مباريات، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع آخر.

أما الموسم الماضي، فهز صاحب الـ28 عامًا شباك خصوم الاتحاد بـ16 هدفًا في 42 مباراة، وصنع اثنين آخرين.

يذكر أن تجديد عقد رومارينيو كان مطلبًا جماهيريًا من قبل جمهور الاتحاد، في ظل تراجع مستوى كافة لاعبي العميد الأجانب، بجانب فسخ عقد لويس خيمينيز عقب شهرين فقط من انضمامه في الصيف الماضي.

وحذر الهولندي تين كات؛ المدير الفني للإتي، إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، من رحيل رومارينيو، في ظل أنه اللاعب الوحيد بالاتحاد المحافظ على مستواه رغم تراجع نتائج الفريق بشكل عام.