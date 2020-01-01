كيف يعود الاتحاد لأمجاده؟ حمزة إدريس يضع الخارطة

العميد يعاني، وإدريس يضع الحل

وضع حمزة إدريس؛ نجم الاتحاد السعودي، عدة نقاط مهمة، حتى يعود العميد لأمجاده من جديد، مطالبًا الجمهور بالهدوء والتكاتف، كي تعبر الأزمة.

العميد يعاني منذ عامين من عدة أزمات إدارية وفنية ومادية، جعلت الفريق يطارده شبح الهبوط، بجانب هروب لاعبيه الأجانب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.

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وقال إدريس، خلال تصريحاته لبرنامج "سيدتي": "الاتحاد فريق كبير، وإذا مر بظروف فبالتأكيد قادر على العودة، فقط يحتاج صبر من مشجعيه ودعم، في رأيي أول ما يحتاجه العميد حاليًا هو قلة الانتقاد وعدم تصيد الأخطاء".

وأضاف: "بالتأكيد الاتحاد ليس في قوة الماضي وعنفوانه، لكنه قادرًا على العودة، وهذا يحدث بتكاتف محبينه وليس بالانتقادات والضغط، فعندما يخفق لاعب في مباراة وتزداد عليه الانتقادات، يفقد الثقة بالنفس، فبالتالي تزيد النتائج السلبية، لكن بالدعم المعنوي والوقوف مع اللاعبين ومحاولة خلق جيل قوي وجديد قادر على إعادة أمجاد الاتحاد، وهذا يحتاج لوقت وصبر وتكاتف، ترك من يعمل بالفريق ومنحهم الثقة والمحبة والتحفيز، حتى ينتجون".

يذكر أن النمور يحتلون المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالموسم الجاري، برصيد 23 نقطة فقط من 22 مباراة.