رسميًا - اتحاد جدة يتعاقد مع مدرب حراس مرمى جديد

فرد جديد ينضم لجهاز الهولندي تين كات

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، انضمام الهولندي فان زوام؛ مدرب حراس المرمى، للجهاز الفني للفريق بقيادة الهولندي تين كات؛ المدير الفني.

وتعاقد العميد مع مدرب حراس جديد في محاولة لرفع المستوى الفني لحراسه في ظل تراجع النتائج، حيث استقبل النمور 23 هدفًا في 13 مباراة.

وواصلت كتيبة تين كات استعداداتها لمواجهة النصر، المقرر إقامتها في العاشر من الشهر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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مران الليلة شهد مشاركة الوافد الجديد محمد الثاني؛ المعار من نادي الفيصلي السعودي لمدة ستة أشهر، تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وخصص تين كات المران للتركيز على النواحي الفنية والمهارية، تحت متابعة من أنمار الحائلي، رئيس النادي.

يذكر أن العميد يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 13 نقطة، حيث حقق الفوز في أربع مباريات فقط، وتعادل في واحدة، بينما خسر ثمانية لقاءات.

أما العالمي فيأتي بالمركز الأول برصيد 29 نقطة، إذ فاز في تسع مباريات، وتعادل في اثنتين وخسر مباراتين.