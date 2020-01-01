متحدث الاتحاد: الصقري غير صادق في حديثه وتين كات هو من طلب الرحيل

صالح الصقري أكد أن تين كات يسب اللاعبين، وصادق دياب ينفي ذلك

عاتب أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة السعودي، صالح الصقري؛ المدير التنفيذي السابق للنادي، مؤكدًا عدم صحة ما ردده عن علاقة اللاعبين بالهولندي تين كات؛ المدير الفني السابق للفريق.

الصقري كان قد أكد أن المدرب الهولندي يتعامل بطريقة سيئة مع اللاعبين، موجهًا الإساءات لبعضهم، ومشيرًا إلى شكوى عدد من اللاعبين له. (طالع التفاصيل)

وقال صادق دياب، خلال تصريحاته لقنوات "السعودية الرياضية": "الصقري له كل الاحترام والتقدير عندنا وهو خدم الاتحاد كثيرًا، لكن يؤخذ عليه بعض الأشياء، فهناك المبادئ الأخلاقية في العمل، عندما ترحل عن مكان، فلا بد أن تحافظ على أسراره ولا تبدأ في نشر غسيله عبر وسائل الإعلام، استغربت من تصريحاته جدًا".

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وأضاف: "هو قال أن جميع اللاعبين تذمروا من المدرب وأسلوبه، من المفترض أنه هو من يتابع هذا الموضوع ويخبر الإدارة، فكان الأفضل له بدلًا من الحديث عن ذلك بوسائل الإعلام، أن يخبر مجلس الإدارة عن توتر العلاقات بين المدرب واللاعبين، لكن مع الأسف هذا لم يحدث".

متحدث النادي الجداوي تابع: "هناك أيضًا تجاوزات حدثت من الصقري خلال عمله، كمنحه بعض اللاعبين إجازات دون علم المدرب، فواز القرني؛ حارس مرمى الفريق، أكد أن الصقري هو من منحه إجازة، وتين كات فوجئ بغياب اثنين من اللاعبين وعلم أن الصقري وراء هذا، لذلك غضب كثيرًا".

وبسؤاله عن كواليس إقالة تين كات، أوضح: "المدرب كان يتوقع الفوز أمام ضمك، وهو ما لم يحدث، لذلك جاء إلى الإدارة وقال أنه لا يستطيع استكمال مهمته، فاجتمعت الإدارة معه ووصلنا لحل بالتراضي بين الطرفين".

الاتحاد كان قد أعلن أول أمس الثلاثاء، رحيل تين كات بعد تسع مباريات خاضها مع الفريق، لم يحقق بها سوى فوز وحيد، وتعادل في أربع مباريات وخسر أربع آخرين.