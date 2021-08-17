العميد وصل بالأمس للمغرب لملاقاة الرجاء في نهائي البطولة العربية يوم 21 أغسطس المقبل

يحظى نادي الاتحاد السعودي حاليًا بدعم كافة الجماهير السعودية قبل نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وبشكل خاص من تركي آل الشيخ؛ وزير الرياضة السابق، والأمير عبد الرحمن بن مساعد؛ رئيس نادي الهلال الأسبق.

بعثة العميد وصلت أمس الثلاثاء، إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة الرجاء، في 21 من أغسطس الجاري، في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ما هو وعد تركي آل الشيخ للعميد؟

وزير الرياضة السابق أعلن تلقيه دعوة من وزير الرياضة الحالي عبد العزيز بن تركي الفيصل، لحضور النهائي العربي، متمنيًا أن تسمح له الظروف بذلك، قاطعًا على نفسه وعد لإدارة النمور برئاسة أنمار الحائلي.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تلقيت دعوة كريمة من سمو الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لحضور نهائي كاس البطولة العربية كاس جلالة الملك محمد السادس ... يارب تسمح الظروف واكون حاضر .. قلوبنا مع العميد قلوبنا مع الاتي".

وأضاف: "للادارة الشابه اخي انمار واخي احمد الكاس نبيه في جدة ومني مبلغ مليون ريال دعم اذا فزتو".

تلقيت دعوة كريمة من سمو الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لحضور نهائي كاس البطوله العربية كاس جلالة الملك محمد السادس ... يارب تسمح الظروف واكون حاضر ... قلوبنا مع العميد قلوبنا مع الاتي 🖤💛 للادارة الشابه اخي انمار واخي احمد الكاس نبيه في جدة ومني مبلغ مليون ريال دعم اذا فزتو🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 17, 2021

كيف دعم الأمير بن مساعد الاتحاد؟

أما رئيس الهلال الأسبق، فتمنى أن يكون الكأس العربي اتحادي، إذ كتب عبر حسابه على "تويتر": "يارب فرّحنا بالبطولة ويرجعون ان شاء الله بالكأس".

ورد عليه رئيس الاتحاد معلقًا: "اللهم آمين يارب الله يكتبها من نصيب الاتحاد شكرا لك ياسمو الأمير دعم غير مستغرب منك حفظك الله".

وعلق أحمد عصام كعكي؛ نائب رئيس النادي الجداوي: "سموكم عنوان للحب والقصيد وطيب المشاعر وصدق الأمنيات، عسى الله يجيب دعواتكم ولسموكم كل الشكر والامتنان من قلب الاتحاد وكل قلوب الاتحاديين".

يارب فرّحنا بالبطولة ويرجعون ان شاء الله بالكأس 💛🖤💛🖤 https://t.co/46LtTJqXeZ — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) August 17, 2021

كيف وصل الاتحاد والرجاء للنهائي؟

الاتحاد كان قد وصل للنهائي، بعد الفوز في دور الـ32 أمام العهد اللبناني بنتيجة 3-0 ذهابًا وإيابًا، ثم تخطى الوصل الإماراتي في دور الـ16 بالفوز ذهابًا 2-1، والفوز إيابًا 2-0.

وفي ربع النهائي، أقصى النمور أولمبيك أسفي بالفوز بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وأخيرًا في نصف النهائي، تعادل أمام الشباب السعودي إيابًا 2-2، ثم فاز ذهابًا 2-1.

أما الرجاء، فتخط هلال القدس الفلسطيني في دور الـ32 بالفوز 3-0، ثم تعادل أمام الوداد المغربي 1-1 ذهابًا في دور الـ16، وإيابًا تعادلا 4-4، ليصعد الأخضر بأفضلية التسجيل خارج الديار.

وفي دور ربع النهائي، جاء الفوز أمام مولودية الجزائر 2-1 ذهابًا، وهُزم إيابًا 1-0، وأخيرًا في نصف النهائي، فاز أمام الإسماعيلي المصري 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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