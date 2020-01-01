تحقيق خاص | لماذا يستمر تراجع مستوى الاتحاد؟ رحيل الثنائي الأنسب والصبر أحد الحلول

الاتحاد .. هل يستفيق في الموسم الجديد؟

ويبقى الحال كما هو عليه، للموسم الثاني على التوالي يعاني نادي الاتحاد السعودي من تراجع النتائج، وكان مهددًا بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ولم يجد أي شخص حلًا من أجل استرجاع روح وقيمة العميد الذي كان ينافس على البطولات بشكل مستمر، كونه من الـ 5 الكبار داخل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صفقات جديدة في كل موسم انتقالات، ومدربون عدة تغيرت على نادي الاتحاد خلال الفترة الماضية من أجل استعادة القيمة الفنية للفريق والعودة للنتائج الجيدة مرة أخرى لواحد من الكبار بالكرة السعودية، الذي عجز الجميع على تفسير ما يحدث له خلال آخر موسمين.

العميد في الموسم المنقضي احتل المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 8 وتلقى 13 هزيمة، ونجح في الهروب من الهبوط في آخر جولة بالموسم، فما الأسباب التي أدت لتدهور نتائج الاتحاد الموسم المنصرم؟ وما هي الحلول للخروج من هذه الدوامة في الموسم الجديد والعودة للمنافسة على البطولات مرة أخرى؟

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النسخة العربية من موقع "جول" تواصلت مع بعض النقاد الرياضيين ولاعب سابق للاتحاد من أجل الحديث عن حال العميد والحلول التي قد تعيد الفريق مرة أخرى للمنافسة..

إبراهيم سويد لاعب الاتحاد السابق ذكر أبرز الأزمات التي أدت لتدهور أزمات الاتحاد، وقال: "عدم الاستقرار الإداري والفني وسوء اختيار اللاعبين الأجانب والمحليين سبب كبير في تدهور الأداء خلال الموسم المنصرم، يجب أن يكون هناك لاعبين على مستوى عالٍ في الفريق".

وتابع: "الضغوط الكبيرة خلال الفترة الأخيرة على اللاعبين من الإعلام والجماهير، زادت الحمل عليهم بشكل كبير وأثرت بشكل سلبي على أدائهم".

وأردف سويد: "بالإضافة إلى تراكم الديون والمطالبات المالية من اللاعبين، أدى لعدم الاستقرار، وأيضًا عدم تأقلم بعض اللاعبين الأجانب على الأجواء في السعودية لم يعطيهم الفرصة لتقديم ما لديهم من إمكانيات".

الكاتب الرياضي أحمد عسيري، أعاد أسباب التراجع في الموسم المنقضي إلى أخطاء من مجلس إدارة الاتحاد، حيث قال: "إدارة النادي ارتكبت عدة أخطاء بداية الموسم أعادت الفريق إلى نقطة الصفر".

وأضاف: "لم تكن هناك خطة واضحة أو مشروع للنادي وكل شيء تم بشكل عشوائي بداية من الصفقات والقرارات التي هوت الفريق في منتصف الموسم، بالإضافة لأسوأ موسم انتقالات شتوي في تاريخ النادي".

قيمة فهد المولد كبيرة بالنسبة لجماهير وفريق الاتحاد، وغيابه أثر بالسلب بكل تأكيد، حيث أكد ماجد هود الصحفي في صحيفة "الرياضية" السعودية، على هذا.

وقال هود: "أحد الأسباب الرئيسية هي غياب فهد المولد عن منافسات الموسم بسبب العقوبة وعدم تعويضه بلاعب في إمكانياته، بجانب عدم الاستقرار الفني".

وأكد محمد النعمي الصحفي بصحيفة "عكاظ" السعودية، أن أزمات الإدارات المختلفة هي السبب في تراجع مستوى الاتحاد في الوقت الحالي.

وقال النعمي: "تعدد الإدارات للاتحاد بشكل سنوي وتنوع أساليبها في التعامل مع مختلف الأمور، في السنوات الـ10 الماضية مر على كرسي الرئاسة أكثر من 12 رئيس، كل شخص يهدم ما بنته الإدارة السابقة".

وتابع: "الاستقرار الفني عند نادي الاتحاد، وتغيير 3 مدربين في الموسم الكروي الواحد سبب قوي لتراجع النتائج، بجانب ضعف العنصر المحلي وغياب المواهب في الفريق وهو ما يظهر بتواجد عنصر واحد فقط في المنتخب السعودي وهو فهد المولد بجانب عبدالإله المالكي مؤخرًا".

وأردف النعمي: "عناصر أجنبية ضعيفة تم ضمها خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يبرز لاعب أجنبي سوى سان مارتن ورومارينيو".

هذه الأسباب التي تراجعت على إثرها نتائج الاتحاد خلال الموسم الماضي، فماذا عن الحلول، فتحدثت نفس الشخصيات عن حلول يجب تنفيذها لإنقاذ الاتحاد في الموسم المقبل.

بالنسبة للحلول، قال عسيري: "لا يمكن أن تأتي من المشكلة نفسها، أنمار الحائلي والكعكي أثبتوا فشلهما في كل اختبار لذلك عليهم الرحيل ، فهو القرار الأنسب الآن، أو في حالة استمرارهم يجب أن يبتعدوا عن الإشراف على كرة القدم نهائيًا".

هود أكد أن الاستقرار الفني وتلبية احتياج المدرب الموجود بالتعاقد مع صفقات يحتاجها هي من أهم الأسباب التي ستساعد الفريق على العودة.

بالنسبة للنعمي فقد وضع بعض الحلول من أجل استعادة الاتحاد مستواه والعودة للمنافسة على الألقاب خلال الموسم المقبل وهي :

١- الاستقرار الإداري بحيث تستمر الإدارة المنتخبة فترتها الرئاسية كاملة.

٢- وضع استراتيجية واضحة تعتمد على تصعيد المواهب الشابة من الفئات السنية لبناء فريق قوي ينافس على البطولات في السنوات القادمة.

٣- الصبر على المشروع ومصارحة الجماهير بالاستراتيجية في ظل الدعم المادي المحدود من إدارة النادي والإصرار على تنفيذه مهما كانت النتائج.

٤- تدعيم الفريق بسبعة لاعبين أجانب يملكون القيمة الفنية التي من شأنها صنع الفارق الفني في المباريات.