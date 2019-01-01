بعد تصرف فيتشو - الاتحاد يسدد مستحقات اللاعبين وتأجيل عقوبات جلطة سراي

كان لا بد من خروج اللاعب الأرجنتيني عن صمته حتى تتحرك إدارة أنمار الحائلي

حرّك تصرف الأرجنتيني إيميليانو فيتشو؛ محترف اتحاد جدة السعودي، إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، لتبدأ في حل أزماتها تباعًا.

الأرجنتيني فجر اليوم الثلاثاء، أزمة في الاتحاد بإعلانه الرحيل عن صفوف الفريق، لعدم حصوله على مستحقاته المالية، وهو ما عاد بالضرر على أسرته وطرد ابنته من مدرستها بجدة. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "المدينة" فإن الإدارة بالفعل قامت اليوم الثلاثاء، بإيداع راتب شهرين متأخرين في حسابات لاعبي الفريق، والذين سببوا حالة من الغضب الكبيرة لدى عدد من اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الحائلي كذلك حولت مبلغ 2 مليون و500 ألف دولار إلى نادي جلطة سراي التركي، كدفعة أولى من قيمة صفقة انتقال جاري رودريجيز إلى العميد في يناير الماضي.

وأشارت "المدينة" أن قيمة الدفعة الأولى للنادي التركي هي خطوة من شأنها أن تعلق صدور أي عقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد النادي الجداوي.

دا كوستا يدعم فيتشو ويؤكد: لا أريد الرحيل ولكن

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم للنمور في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من سانتوس البرازيلي، ومن المفترض أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري إلا أنه يرفض استكمال عقده.

فيتشو شارك في عشر مباريات بقميص العميد، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويعد فيتشو ثاني الصفقات الأجنبية التي ترحل عن الاتحاد في الموسم الجاري، فقد سبقه التشيلي لويس خيمينيز، والذي انضم في الصيف الماضي أيضًا، حيث جاء رحيله عقب تلقيه عدة تهديدات من جمهور النمور، إثر مستواه السيء.