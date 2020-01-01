اتحاد جدة ينقذ نفسه من أزمته الكبرى

مجلس العميد يحل مشكلته رغم توقف الدوري

تجنب مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، تجدد أزمته الكبرى خلال الفترة الحالية، رغم ما تعانيه الأندية من مشكلات، على إثر توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وزارة الرياضة كانت قد أعلنت في 14 من مارس الجاري تجميد النشاط الرياضي في كافة أنحاء المملكة حتى إشعار آخر، وإيقاف تدريبات الأندية بشكل مؤقت، في محاولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة العميد أنهت مخاوفها من أي شكوى جديدة كانت مهددة بها، على إثر تأخر تسديد رواتب لاعبي الفريق الأجانب، حيث قامت بتسليمهم راتب شهر قبل إتمام الشهر الثاني ودخول الشهر الثالث دون رواتب.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الجداوي تسعى للحفاظ على موقفها المالي وعدم تكرار الوقوع في خطأ إداري يكلفها خسارة لاعب ومبالغ أخرى.

"الرياضية" أشارت كذلك إلى أنه ليس هناك أي رواتب متأخرة للبرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون، حيث تتجنب الإدارة أي ديون جديدة، وتسعى لمواصلة سيرها في الترتيبات الخاصة بنظام الحوكمة.

يذكر أن الاتحاد عانى من هروب عدد من لاعبيه خلال الموسم الجاري في ظل عدم تسليمهم رواتبهم لثلاثة أشهر متتالية، ليستغلوا لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي تتيح لهم فسخ العقد تلقائيًا من طرف واحد، حيث هرب من العميد الأرجنتيني إيميليانو فيتشو والمغربي مروان دا كوستا.