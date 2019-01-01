إدارة الحائلي تستنجد بأعضاء الشرف وهيئة الرياضة قبل الاستقالة

مروان دا كوستا لحق بفيتشو وخيمينيز

زادت معاناة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، خلال الفترة الحالية، وأصبحت أوضاعه تسوء يومًا تلو الآخر، مما دفع لاعبيه الأجانب للهروب.

المغربي مروان دا كوستا غادر المملكة أمس الأحد، مطالبًا الإدارة بفسخ تعاقده في ظل عدم حصوله على مستحقاته المالية لعدة أشهر، وهو ما يمنح حق فسخ التعاقد بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

سبق المغربي في فسخ التعاقد الأرجنتيني إيميليانو فيتشو، إثر أزمة المستحقات نفسها، بجانب فسخ التشيلي لويس خيمينيز لعقده، نظرًا لتعرضه لهجوم من جانب الجماهير.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن النادي الجداوي يعاني من أزمة مالية خانقة، في ظل شح الدعم المالي من أعضاء الشرف قياسًا بحجم المطالب المالية الكبيرة على النادي وتأخر تسلم اللاعبين لمستحقاتهم المالية.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الحائلي طلبت من الهيئة العامة للرياضة السعودية التدخل لمساعدتها في أزمتها المالية، مشيرة إلى أن اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

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وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "الاقتصادية" أن إدارة الاتحاد تسعى لعقد جمعية عمومية طارئة، لإطلاع الأعضاء على الوضع المالي الصعب، ووضع خيارين أمامهم؛ إما الدعم المالي العاجل أو تقديم استقالة فورية لا رجعة فيها.

أزمة الاتحاد ليست مع لاعبيه الحاليين فقط، فكذلك تقع على عاتق الإدارة عبء المستحقات المتبقية لعدد من اللاعبين السابقين كسانوجو، نادي جلطة سراي، والمدربين لويس سييرا وسلافن بيليتش.

يذكر أن الأزمة المالية انعكست على أداء اللاعبين في الملعب، فتلقى العميد الهزيمة السابعة له بالموسم الجاري أمام الفيصلي أول أمس السبت، ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيد النمور عند 12 نقطة في المركز الـ13 بجدول الترتيب.