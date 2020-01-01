أزمة جديدة في الاتحاد .. فيفا يخطره بعقوبة أخرى

أزمات العميد لا تنتهي منذ عامين

لا تنتهي أزمات اللاعبين في نادي اتحاد جدة السعودي، يرحل اللاعب ويترك ورائه مشكلات عدة، تغرق النادي في عقبة اقتصادية.

على مدار العامين الأخيرين عانى العميد من أزمة اقتصادية طاحنة، أدخلته في دوامة لا يزال غارقًا بها، ودفعت عدد من لاعبيه الأجانب لفسخ تعاقدهم والرحيل.

في رسالة نصية عبر واتس آب - داكوستا يبرر للاعبي الاتحاد رحيله

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في الموسم الجاري فقط، غادر النادي الجداوي ثلاثة أجانب عن طريق فسخ التعاقد؛ خيمينيز وفيتشو ومروان دا كوستا، خاصة الثنائي الأخير الذي رحل لعدم تلقيه مستحقاته المالية لأكثر من شهرين.

المغربي دا كوستا غادر المملكة في ديسمبر 2019، تاركًا خطاب إلى مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، لطلب فسخ التعاقد، مستغلًا لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي تسمح له بذلك.

غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي، أرسلت اليوم الأربعاء، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد تخطره به بقبول شكوى دا كوستا، وإلزام النادي بدفع ثلاثة ملايين يورو له، في مدة أقصاها 45 يومًا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن النادي الجداوي قرر الاستئناف على هذه العقوبة، في الفترة المحددة لذلك وهي 45 يومًا.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب كان يطلب بالحصول على خمسة ملايين يورو إلا أن فيفا حكم له بثلاثة فقط.

يذكر أن المغربي الذي يلعب لطرابزون التركي حاليًا، انضم للنمور في يناير 2019، وخاض معهم 22 مباراة، سجل بها أربعة أهداف وصنع هدف وحيد.