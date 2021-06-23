النمور حاليًا في راحة سلبية حتى نهاية الشهر الجاري

وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي على طلب المصري أحمد حجازي؛ مدافع الفريق، رغم أنه سيبعده عن استعدادات العميد للموسم الجديد 2021-22، الذي سينطلق في أغسطس.

النمور حاليًا في إجازة، حصلوا عليها بعد نهاية الموسم الماضي في أواخر مايو الماضي، لكن من المنتظر أن يعودوا للتدريبات اليومية بداية من الشهر المقبل، على أن يطير الفريق للخارج لإقامة معسكر إعداد للموسم الجديد.

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معسكر الإعداد من المنتظر أن يغيب عنه حجازي بعدما وافق مسؤولو الاتحاد على مشاركته مع منتخب مصر تحت 23 عامًا في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال أحمد مجاهد؛ رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "حجازي سيتواجد معنا، والحقيقة أن مسؤولي اتحاد جدة أبدوا تفهمًا سريعًا للأمر، لأن المنتخب السعودي مشارك أيضًا في الأولمبياد، وحجازي أبدى رغبته للتواجد معنا وناديه رحب بذلك".

يذكر أن شباب الفراعنة نجحوا في الوصول من جديد للأولمبياد بعدما حققوا لقب كأس أمم إفريقيا 2019، بالفوز أمام جنوب إفريقيا في النهائي.

ومن المقرر أن تستهل مصر مشوارها في البطولة بمواجهة إسبانيا في 22 من يوليو المقبل، ثم الأرجنتين يوم 25، ثم أستراليا في يوم 28 من الشهر نفسه.

ويُنتظر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب، القائمة النهائية التي ستشارك في الأولمبياد، في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري، على أن تضم القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن المحدد "23عامًا".