جاري رودريجيز يصدم كاريلي

الاتحاد يستعد لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال

تلقى البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء، ضربة موجعة من الكاب فيردي جاري رودريجيز؛ جناح أيسر الفريق.

الكاب فيردي تعرض للإصابة بالأمس خلال مواجهة فريقه أمام الرائد، إذ خرج اضطراريًا في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، ونزل حمد المنصور بدلًا منه.

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وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها رودريجيز الليلة معاناته من إصابة في العضلة الخلفية مع وجود بعض الالتهابات، ليحتاج لفترة راحة وعلاج تتراوح بين عشرة أيام إلى أسبوعين.

وبذلك يغيب جناح العميد عن الثلاث مباريات المقبلة للفريق أمام الهلال والباطن، بالجولتين العاشرة والـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومواجهة الشباب بإياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

رودريجيز شارك في ثماني مباريات مع النمور في الموسم الجاري بالدوري المحلي، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع اثنين آخرين.

يذكر أن العميد تعادل بالأمس أمام الرائد سلبيًا دون أهداف، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المحلي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، إذ حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في خمس، وخسر لقاء وحيد.