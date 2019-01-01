تين كات: لا أعد بالمعجزات وخبرتي لا تعني ضمان النجاح

المدرب الهولندي يطلب الدعم حتى ينجح في مهمته

طالب الهولندي تين كات؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، الجمهور بدعمه خلال مهمته، موضحًا أن لا يملك عصا سحرية، لكن بالمساندة والدعم سيستعيد العميد مكانته.

العميد أعلن بالأمس التعاقد مع الهولندي لتولي المسؤولية الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، خلفًا للتشيلي لويس سييرا.

وقال كات، خلال لقائه مع الصحفيين: "لا أملك عصا سحرية، ولا أعد بالمعجزات، لكن أعلم أن الاتحاد عائلة كبيرة ومترابطة، وسأبذل أقصى ما بوسعي حتى أعيده إلى مكانته الطبيعية، وهذا سيحدث بدعمكم".

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وأضاف: "أعلم أننا نبتعد عن الأندية المنافسة لنا بجدول الترتيب، وفي رأيي هذا يرجع إلى الإعداد غير الجيد في بداية الموسم، لكننا سنعمل من الآن على العودة لمركزنا الطبيعي".

الهولندي اختتم: "الخبرة والسيرة الذاتية الكبيرة لا تعني ضمان النجاح، نعلم لدي خبرة ومتابع جيد للدوري السعودي، كون ابني يلعب في الفتح، لكن فلسفتي هي التعاون مع اللاعبين في حب كرة القدم، على اللاعبين أن يستيقظوا ويفكروا دائمًا في كرة القدم وتكون شفهم الأكبر".

يذكر أن النمور يحتلون المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، مع مرور تسع جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث تلقوا ست هزائم وحققوا الفوز في ثلاث مباريات.