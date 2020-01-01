حكيم زياش يدعم نجم اتحاد جدة في أول ظهور له

اللاعب ظهر بأداء طيب خلال مواجهة الفتح بالأمس

حرص المغربي حكيم زياش؛ محترف نادي تشيلسي الإنجليزي، على دعم صديقه السابق في الدوري الهولندي، الكاب فيردي جاري رودريجيز؛ نجم الاتحاد السعودي، قبل أول ظهور له بعد العودة من جديد.

الثنائي لم يجتمعا في فريق واحد، لكن جمعتهما صداقة خلال رحلتهما الطويلة في الدوري الهولندي، حيث لعب الكاب فيردي لعدة أندية هناك، بينما لعب المغربي لثلاثة فقط، هم هيرنفين وتفينتي وأياكس، قبل أن ينتقل في الصيف الجاري لصفوف البلوز.

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وشارك رودريجيز أمس السبت، في أول مباراة له مع العميد بعد العودة، أمام الفتح، إذ نزل بديلًا في الدقيقة 65 من عمر المباراة، وقدم أداءً طيبًا.

زياش قام بنشر صورة صديقه السابق بقميص النمور عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقًا "100%"، في إشارة لما قدمه خلال مواجهة الفتح.

رودريجيز عاد للفريق الجداوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما قطع إدارة النادي إعارته إلى فنربخشه التركي، والتي كان من المفترض أن تنتهي بنهاية الموسم الجاري 2020-2021، نظرًا للحاجة إلى خدماته.

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، إذ خطف العميد التعادل في اللحظات الأخيرة بهدف برونو هنريكي، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.