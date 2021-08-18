العميد يحاول تسوية أزماته من أجل الرخصة الآسيوية

وافق الكرواتي سلافان بيليتش؛ المدير الفني الأسبق لنادي الاتحاد السعودي، على التعاون مع مجلس الإدارة الحالي برئاسة أنمار الحائلي، لحل الأزمة بين الطرفين.

المدرب الكرواتي كان قد قاد العميد خلال الفترة من أكتوبر 2018 وحتى فبراير 2019، قبل أن تتم إقالته لسوء النتائج، إذ صارع النمور الهبوط خلال هذه الفترة.

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تحت قيادة بيليتش، خاض النمور 17 مباراة في مختلف البطولات، فاز في أربعة لقاءات فقط، وتعادل في خمسة، وخسر ثماني مباريات أخرى.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الحائلي نجحت في إقناع بيليتش بتسوية مستحقاته المالية، التي تبلغ قرابة الـ56 مليون ريال، ليبدأ التسديد بعد شهرين من الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الكرواتي وافق بالفعل على التسوية، كي لا يقف عائقًا أمام حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية التي تسمح له بالمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

ويتوجب على النادي الجداوي تسديد رواتب شهري مايو ويونيو الماضيين، من أجل تحقيق المعيار المالي كشرط من شروط الحصول على الرخصة الآسيوية.

يذكر أن العميد نجح في العودة للمشاركة في البطولة القارية بعد غياب، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، لينافس في الملحق القاري.