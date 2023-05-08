"الاتحاد بطل الدوري .. كذبة لا يصدقها حتى أصحابها"

الاتحاد يُواجه أبها مساء اليوم في دوري روشن

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حذر الصحفي عثمان أبو بكر مالي الاتحاد من الوقوع في فخ الموسم الماضي مجددًا والانسياق خلف الأقاويل بأنه حسم لقب دوري روشن السعودي لصالحه، مطالبًا الفريق بالتركيز خلال المباريات الخمسة الأخيرة في الموسم.

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الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 59 نقطة ويُطارده النصر بفارق 3 نقاط فقط، وقد سبق أن خسر الفريق لقب الموسم الماضي أمام الهلال رغم أنه كان متقدمًا بفارق نقطي جيد قبل جولات قليلة من النهاية.

الصحفي المخضرم أكد أن ما يُقال حول حسم الاتحاد للدوري لا يُوصف إلا بكذبة لا تُصدق حتى من أصحابها، وأضاف "لن تنجح محاولات التخدير المقصودة أن الدوري منتهي لصالح الاتحاد. كذبة لا يصدقها حتى أصحابها الذين أطلقوها على طريقة (يقتل القتيل ويمشي في جنازته)!".

تابع " لعدم تكرار موسم أرنب السباق، مهر دوري روشن بيد النمور وحدهم موزع على خمس مواجهات، اعتبروها نهائيات، والبداية من مباراة اليوم أمام أبها".

يُشار إلى أن النصر سيلعب مع الخليج في ملعبه الأول بارك اليوم الإثنين، فيما خرج الهلال من حسابات المنافسة على اللقب بعد وصول الفارق بينه وبين الصدارة إلى 10 نقاط.

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