الاتحاد يستعجل رحيل بريجوفيتش للتعاقد مع أيوب الكعبي

الاتحاد يسعى لحسم موقف بريجوفيتش من أجل التعاقد مع بديله.

قررت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، عقد اجتماعًا مع الصربي ألكسندر بريجوفيتش، من أجل حسم مصيره مع الفريق، بعد وصول العديد من العروض الاحترافية.

الجهاز الفني للاتحاد بقيادة الهولندي هينك تين كات، أكد عدم حاجته لخدمات بريجوفيتش خلال الفترة القادمة، مفاضلًا رحيله لاستفادة ناديه منه ماليًا.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد تسعى لإعارة أو بيع بريجوفيتش، على أن يكون المغربي أيوب الكعبي هو بديله.

الاتحاد توصل لاتفاق مع أيوب الكعبي على ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لتعويض رحيل بريجوفيتش خلال الفترة القادمة.

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البرازيلي جوناس سيكون هو الأقرب للمغادرة عن الاتحاد، رفقة بريجوفيتش، بعد التعاقد مع التونسي أنيس البدري، لاعب الترجي، لينضما لأجانب الفريق الباقين.

وبذلك يصبح أجانب الاتحاد: "أيوب الكعبي، أنيس البدري، جروهي، برونو، رومارينيو، ليوناردو جيل، كريم الأحمدي".

ويستعد فريق نادي الاتحاد لمواجهة العدالة، المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الخامسة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.