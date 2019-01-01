فابيو ليما يربك حسابات الوصل قبل مواجهة الاتحاد

الإمبراطور تلقى الهزيمة على أرضه، وينتظر مصيره في لقاء العودة بالسعودية

تلقى الجهاز الفني للوصل الإماراتي بقيادة الروماني ريجيكامب، ضربة موجعة قبل ساعات من المواجهة المصيرية أمام اتحاد جدة السعودي.

الإمبراطور وصل ظهر اليوم إلى المملكة السعودية، استعدادًا لملاقاة العميد غدًا الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وكان الوصل قد تلقى الهزيمة على أرضه باستاد زعبيل في الذهاب، بثنائية مقابل هدف وحيد.

وتأكد غياب البرازيلي فابيو دي ليما؛ محترف الإمبراطور، عن مباراة الغد، إثر شعوره بآلام خفيفة في العضلة الخلفية.

يذكر أن الوصل يعاني من تراجع في النتائج خلال الموسم الجاري، حيث تلقى ثلاث هزائم في دوري الخليج العربي الإماراتي، وفاز مرتين وخسر أخرى، ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط.