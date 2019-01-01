مدرب الوصل: الاهتمام بظروفنا الصعبة أولى من النظر لمشاكل الاتحاد

ريجيكامب المدير الفني للوصل يتحدث عن مواجهة الاتحاد في بطولة كأس محمد السادس العربية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد الوصل لاستضافة الاتحاد السعودي على استاد زعبيل في ذهاب دور الـ16 لبطولة محمد السادس للأندية البطلة يوم غدٍ الأربعاء.

ويعيش الفريقان ظروفًا صعبة من حيث الأداء والنتائج في البطولة المحلية، إذ أقال الاتحاد مدربه لويس سييرا وعين محمد العبدلي الذي ستكون مواجهة الأولى مباراته الأولى مع الفريق، فيما يعيش لورينت ريجيكامب المدير الفني للفريق الإماراتي على صفيح ساخن ويُعد لقاء البطولة العربية من فرصه الأخيرة للحفاظ على منصبه.

ريجيكامب أوضح خلال تصريحاته قبل اللقاء أن المسؤولية مضاعفة على جميع اللاعبين لتقديم أداء يليق بممثل الكرة الإماراتية في البطولة العربية.

إذ قال "طالبت اللاعبين بنسيان الخسارة بخمسة أهداف أمام الشارقة والتركيز على مباراة الاتحاد لتقديم أداء قوي يليق بالفريق وكونه ممثل الإمارات في كأس محمد السادس".

مضيفًا حول مشاكل منافسه "الاهتمام بظروف الوصل الصعبة أولى من النظر لمشاكل الاتحاد".