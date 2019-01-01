كريم الأحمدي: الاتحاد يستهدف الفوز بكأس محمد السادس

نجم الاتحاد كريم الأحمدي يتحدث عن مواجهة الوصل في بطولة كأس محمد السادس العربية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد كريم الأحمدي لاعب وسط الاتحاد السعودي أن فريقه يستهدف الفوز ببطولة كأس محمد السادس للأندية البطلة.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الوصل الإماراتي في استاد زعبيل ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة محمد السادس للأندية البطلة يوم غدٍ الأربعاء، وهو اللقاء الأول للمدرب السعودي محمد العبدلي الذي خلف لويس سييرا في تدريب العميد.

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وتحدث الأحمدي قائلًا عن المباراة "نطمح للانتصار على الوصل والمرور من تلك المرحلة، نريد المنافسة بكل قوة على اللقب ونستهدف الفوز به".

أضاف "غدًا سنقاتل للظهور بصورة مرضية وتحقيق نتيجة إيجابية تقربنا من التأهل للمرحلة القادمة".

يُذكر أن الاتحاد خسر مباراة الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الوحدة بهدف دون رد مما أجبر الرئيس أنمار الحائلي على الخضوع لرغبة الجماهير وإقالة المدرب التشيلي.

وقد تراجع الاتحاد للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تجمد رصيده عند النقطة التاسعة.