باستثناء لاعب الاتحاد "لا يوجد سوبر ستار محلي خارج الهلال"

"البقية ستار فقط"

يرى الإعلامي خالد الدلاك أن الدوري السعودي لم يعد به أي لاعب محلي بمثابة "سوبر ستار"، لكن استثنى من ذلك لاعبي الهلال وأحد نجوم نادي الاتحاد.

الدوري السعودي للمحترفين يعتمد بشكل كبير في المواسم الأخيرة على العنصر الأجنبي، ففي مواسم قيدت الفرق ثمانية لاعبين في قوائمها، ومؤخرًا تم تثبيت سبع فقط في كل فريق.

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الاعتماد على الأجانب قوبل ترحاب كبير من الكثيرين، لكن عارضه البعض أيضًا، بداعي تأثير ذلك على مستوى اللاعب المحلي وفرصته في المشاركة، مما ينعكس بالتبعية على أداء المنتخب السعودي.

وكتب الدلاك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ليس هناك لاعب سعودي سوبر ستار متواجد حاليا في الساحه اذا استثنينا معظم لاعبي الهلال وفهد المولد من الاتحاد".

وأضاف: "باقي اللاعبين ستار ومعظمهم في النصر والاهلي والقادسية والاتفاق .!، ( اذاترشحون احد سوبر ستار بحق في نادي غير الهلال اذكروه واتحفونا) .!".

ليس هناك لاعب سعودي سوبر ستار متواجد حاليا في الساحه اذا استثنينا معظم لاعبي الهلال وفهد المولد من الاتحاد والباقي ستار ومعظمهم في النصر والاهلي والقادسية والاتفاق .!

( اذاترشحون احد سوبر ستار بحق في نادي غير الهلال اذكروه واتحفونا) .! — خالد الدلاك (@DlakSaad) June 7, 2021

يذكر أن الهلال توج في الموسم قبل الماضي بالثلاثية؛ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

وبالموسم الماضي، حصل الزعيم على لقب الدوري المحلي للموسم الثاني على التوالي وللمرة الـ17 في تاريخه، لتدخل خزينته البطولة رقم 62 من مختلف المسابقات.