الاتحاد يمنع لاعبيه من الإعلام استعدادًا للهلال

الاتحاد يفرض الانضباط على لاعبيه قبل الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قررت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، منع لاعبي الفريق، من الحديث الإعلامي، قبل مواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا.

الهلال سيواجه الاتحاد، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد جهزت 30 ألف ريال لكل لاعب، مكافأة فوز، تحفيزًا لهم من أجل الفوز على الهلال.

إدارة الاتحاد قامت بزيادة المكافأة 20 ألف ريال، عن التي حصل عليها اللاعبين بعد تخطي فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، في دور الـ16.

وحث الحائلي خلال اجتماعه باللاعبين على تحمل المسؤولية، من أجل مواصلة الانتصارات، بعد الفوز على الرائد في مباراة الجولة الأولى بالدوري السعودي للمحترفين.

ووعد أنمار الحائلي اللاعبين بتذليل الصعوبات في طريق الفريق، وتهيئة الأجواء المقالية لهم، لكي يركزوا في الملعب فقط، لإسعاد الجماهير الاتحادية.