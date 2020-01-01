النصر أكثر المتضررين .. الاتحاد ليس فريسة سهلة للكبار في عز كبوته!

العميد عانى لكنه استفاق بالموسم الحالي

عامان مضيا قضاهما الاتحاد ساقطًا في الوحل، ما بين مشكلات إدارية وفنية وهروب لاعبين وتهرب مدربين وغيرها من المشكلات، التي أسقطته في كبوة، لم يستفق منها إلى بعد عامين.

يحاول العميد الموسم الجاري تضميد جروح العامين، بدأ بداية جيدة، احتل بها المركز الخامس حاليًا برصيد 14 نقطة، بعد مرور تسع جولات، لاعبوه في تصريحاتهم يؤكدون أن هدفهم هو المنافسة بقوة على اللقب، روح جديدة دخل بها لاعبو الاتحاد الموسم الحالي، ليثبتوا للجميع أن "الأسد يمرض ولا يموت".

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صدقوا حين قالوا "الأسد يمرض ولا يموت"، انتظروا سقوط العميد على مدار عامين، لم يهبط في أي منهما، فعلقوا الآمال بالموسم الحالي، لكنه يرد على الجميع مباراة تلو الآخر، لكنه كان يرد بالموسمين الماضيين كذلك، فلم يكن أبدًا بالفريسة السهلة للكبار، ربما كان يسقط في مباريات سهلة، لكن في لقاءات الديربي والكلاسيكو، ترى عميد مختلفًا، يقاتل يحاول يسجل ويُهزم بصعوبة، وإذا هُزم فأدائه بالملعب يتحدث عنه.

الآن النمور يستعدون لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، بعد غدٍ السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فدعونا نسترجع نتائج الاتحاد أمام الكبار؛ الهلال، النصر، الأهلي والشباب، خلال الموسمين الماضيين، والتي تثبت أنه ليس فريسة أمام الكبار في عز معاناته ..

النصر (أكثر المتضررين):

العالمي أكثر الكبار الذين تضرروا من العميد حتى وهو يعاني..

التقى النصر بالاتحاد في موسم 2018-2019، في مباراة الذهاب، وحقق العالمي الفوز بشق الأنفس، في الدقيقة 82 من ضربة جزاء، سجلها المغربي عبد الرزاق حمد الله، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

أما في لقاء الإياب، فلم ينجح العالمي في إسقاط العميد، وتعادلا سويًا إيجابيًا بنتيجة 1-1.

تجدد اللقاء بينهما في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالموسم نفسه، وأطاح الاتحاد بالنصر من البطولة، في الأشواط الإضافية، إذ فاز عليه بنتيجة 4-2، في الوقت الذي تعادل به العالمي بصعوبة في الوقت الأصلي وتحديدًا في الدقيقة الأخيرة من ضربة جزاء، سددها حمد الله.

أما في الموسم الماضي 2019-2020، فكان العميد واحد من الفرق التي أضاعت اللقب على العالمي، إذ أضاع عليه أربع نقاط، بتعادلهما ذهابًا وإيابًا بالنتيجة نفسها 1-1.

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الشباب (صاحب الهزيمة الأثقل):

في موسم 2018-2019، فاز الليث الأبيض في لقاء الذهاب بالدوري قبل النهاية بـ11 دقيقة، بهدف ناصر الشمراني، بينما حسم التعادل السلبي لقاء الإياب.

أما بموسم 2019-2020، ففاز النمور في المباراتين، إذ اكتفى بنتيجة 2-1 في الذهاب، وكانت الهزيمة الثقيلة في الإياب بنتيجة 5-1.

الأهلي (حيث فقد العميد قوته):

بمواجهات الأهلي، لم يصمد العميد، إذ تمكن منه المرض، فلم ينجح في الفوز في أي من الأربع مباريات..

بموسم 2018-2019: فاز الراقي في الذهاب 3-1، لكنهما تعادلا في الإياب بهدف لكل منهما.

وبموسم 2019-2020: انتصر الأهلي في كلا المباراتين بالنتيجة نفسها 2-1.

الهلال (صاحب التأثير الأكبر):

أكثر من ألحق الأضرار بالعميد في العامين، إذ خطف منه لقب كأس السوبر في بداية موسم 2018-2019، بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.

وفي منتصف الموسم نفسه، أطاح به من دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي، بعدما تعادلا في الذهاب 0-0، وهزمه في الإياب 3-1.

أما في مباريات الدوري المحلي، فانتصر الزعيم 3-1، و2-0، وبالموسم الماضي فاز في المبارتين بالنتيجة نفسها 3-1.