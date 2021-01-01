المعيوف: الهلال لم يُقدم المطلوب، وأتحمل مسؤولية الهدف الثاني

حارس مرمى الهلال يتحدث عقب الخسارة أمام الاتحاد

اعترف عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال بعدم تقديمه وزملائه الأداء المطلوب خلال مواجهة الاتحاد في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والتي خسرها الفريق مساء أمس بهدفين دون رد.

وأوضح المعيوف أن نقص التركيز كان واضحًا في أداء اللاعبين، مشيرًا إلى تحمله مسؤولية الهدف الثاني الذي سجله سعود عبد الحميد من تسديدة مخادعة، بعدما كان عبد المحسن فلاتة قد تقدم للاتحاد برأسية من ركلة ركنية.

وأضاف اللاعب السعودي للقنوات الرياضية السعودية "لم نُقدم الأداء المطلوب، مباريات الكلاسيكو والديربي قابلة لكل شيء، خسرنا وتلك كرة القدم".

تابع معلقًا على هدف فلاتة من كرة ثابتة "عملنا جيدًا على الكرات الثابتة خلال الفترة الماضية، لكن تركيزنا لم يكن جيدًا في بعضها اليوم".

أتم حول هدف عبد الحميد "أتحمل مسؤولية الهدف تمامًا، أنا المخطئ والأخطاء واردة في كرة القدم، كلنا أخطأنا اليوم ونتمنى أن نعوض جماهيرنا عن تلك الخسارة وألا تؤثر علينا في دوري أبطال آسيا".

يُشار إلى أن فوز الاتحاد قلص الفارق بينه وبين الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي إلى 3 نقاط فقط.