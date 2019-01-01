الاتحاد يعتمد أهزوجة "أنا اتحادي" أمام الهلال، وتلك كلماتها

الاستعداد للمباراة ليس للاعبين فقط

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعتمد نادي الاتحاد السعودي أهزوجة "أنا اتحادي" في الملاعب، على أن يبدأ تطبيقها خلال مواجهة الهلال على ملعب الجوهرة المشعة يوم غدٍ الثلاثاء.

ويستعد العميد لمواجهة الزعيم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الثلاثاء، ويبدو أن الاستعداد غير خاص باللاعبين والمدرب فقط بل أيضًا بالجماهير الاتحادية.

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وكان النادي قد كشف عن التيفو الجماهيري الخاص بالمباراة والذي يُركز على فوز الاتحاد بدوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005.

وقد أعلن اليوم عن كلمات الأهزوجة الجديدة وجاءت كالتالي:

انا اتحادي .. من يوم ميلادي

من صغر سني أهتف باسمه انادي

قالوا لي عادي .. حب النوادي

عاشق مغرم متيم وتقولوا عادي

المونديالي .. فخر بلادي

أصفر وأسود مقلم سكن فؤادي

لو حظي عاصي .. للاتي وافي

بحضر وأسند وأنشد أحلى القوافي