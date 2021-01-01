تحذيرات للاتحاد والنصر .. لجنة الكفاءة المالية تخاطب عدد من الأندية

اللجنة تتابع عمل الأندية شهريًا

تواصل لجنة الكفاءة المالية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عملها بشكل دوري، لمتابعة ديون الأندية والمخالفات المالية، منذ أن بدأت عملها بشكل رسمي في يناير الماضي.

الاتحاد السعودي كان قد فرض على الأندية ضرورة الحصول على شهادة الكفاءة المالية قبل كل سوق انتقالات، كشرط أساسي لإبرام تعاقدات جديدة.

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وتعتمد الشهادة على سداد الأندية لكافة المستحقات المالية المتأخرة عليها سواء للاعبين حاليين أو سابقين أو مدربين أو لأندية أخرى، بجانب رواتب كافة الموظفين بقطاع كرة القدم.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن لجنة الكفاءة المالية أرسلت إنذارات لعدد من أندية دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى، على رأسها الاتحاد والنصر، بسبب تأخره في تسليم مستندات مالية في وقتها المطلوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأندية هي الوحدة والعين، التقدم، الصفا، العربي، اللواء، المجزل، بيشة وحطين، بجانب النصر والاتحاد.

"الرياضية" أوضحت أن اللجنة تراجع شهريًا المخالفات المالية والجدولة المقدمة في فترة إصدار شهادة الكفاءة، لكن هذه الأندية تأخرت في إرسال مستنداتها بفبراير، ولم تستجب لمراسلات عدة من قبل اللجنة.

يذكر أن النصر والاتحاد كانا على رأس الأندية التي حُرمت من إبرام تعاقدات في الميركاتو الشتوي الماضي، لعدم تمكنها من الحصول على شهادة الكفاءة، لكثرة الديون عليها.