طريقة بيتروس تقلق كاريلي قبل كلاسيكو الاتحاد والنصر

الكلاسيكو يقام الليلة في تمام السادسة و40 دقيقة مساءً

يخشى البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، على لاعبيه من البرازيلي بيتروس ماثيوس؛ محترف النصر، في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم الأحد.

العميد يستضيف العالمي، على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في تمام الساعة السادسة و40 دقيقة مساء الليلة، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" فإن كاريلي طالب اللاعبين بضرورة الهدوء داخل الملعب وعدم الاستعجال، محذرًا إياهم من استفزازات بيتروس لهم، خاصةً وأنه معروف عنه تعمد استفزاز لاعبي الخصوم.

وأوضحت "الاقتصادية" أن المدرب البرازيلي فضل الإبقاء على جاري رودريجيز؛ نجم الفريق، على مقاعد البدلاء في اللقاء، في ظل غيابه عن الخمس مباريات الأخيرة للفريق، وعدم قدرته على لعب 90 دقيقة كاملة، فيما سيدفع بفهد المولد ورومارينيو وألكسندر بريجوفيتش في الهجوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النمور برئاسة أنمار الحائلي، حددت 20 ألف ريال كمكافأة لكل لاعب حال الفوز بلقاء الليلة.

العميد يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، فيما يحل العالمي سابعًا بـ20 نقطة.