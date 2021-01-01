رابطة دوري المحترفين تشترط على الاتحاد لتنفيذ طلبه بشأن كلاسيكو النصر

العميد يستضيف العالمي في 25 من يناير الجاري

قدمت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، طلبًا خاصًا إلى رابطة دوري المحترفين السعودي، بشأن المواجهة المنتظرة أمام النصر.

العميد يلاقي العالمي في 25 من يناير الجاري، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة النمور طلبت من رابطة الدوري نقل اللقاء من رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة" إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية "الشرائع" بمكة المكرمة، بعدما تم إغلاق الملعب الرئيس نظرًا لأعمال الصيانة.

المزيد من الفرق

وأوضحت الصحيفة أن رابطة الدوري اشترطت موافقة الناديين على خوض اللقاء بمكة، بجانب الاتفاق على تقديم المباراة 24 ساعة، نظرًا لانشغال ملعب الشرائع بمواجهة الوحدة أمام الشباب في يوم 25.

يذكر أن العميد يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن الشباب والأهلي؛ صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما يأتي العالمي في المركز الـ11 بـ17 نقطة.

وحقق النمور بالأمس فوزًا صعبًا أمام العين بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ14، في مباراة اعترض بعدها الأخير على الأداء التحكيمي بها ببيان رسمي. (طالع التفاصيل)