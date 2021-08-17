العميد وصل اليوم للمغرب لملاقاة الرجاء في نهائي كأس محمد السادس

انتقد الإعلامي الرياضي محمد البكيري، تصرف الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، مع بعثة نادي الاتحاد المتجهة إلى المغرب، لعدم تخصيص طائرة خاصة للفريق.

بعثة العميد وصلت اليوم الثلاثاء، إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة الرجاء، في 21 من أغسطس الجاري، في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكتب البكيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مثل أي ركاب عاديين. غادرت بعثة الاتحاد (النادي الشعبي) ممثل الوووووطن (ركزوا عليها) الى المغرب مع بقية ركاب رحلة الخطوط السعودية. لا طائرة خاصة ولا هم يحزنون من اتحاد الكرة".

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وأضاف: "هل فعلها مع ممثلي الوطن اسيويا سابقا. وهل سيتعامل معهم لاحقا. مثل ما تعامل مع الاتحاد. رحلة عادية؟".

مثل أي ركاب عاديين. غادرت بعثة #الاتحاد (النادي الشعبي) ممثل الوووووطن (ركزوا عليها) الى المغرب مع بقية ركاب رحلة الخطوط السعودية. لا طائرة خاصة ولا هم يحزنون من #اتحاد_الكرة

هل فعلها مع ممثلي الوطن اسيويا سابقا. وهل سيتعامل معهم لاحقا.. مثل ما تعامل مع الاتحاد. رحلة عادية؟ 🎬⚖️ https://t.co/KzsUqBELB3 — محمد البكيري (@m_bukairy) August 17, 2021

الاتحاد كان قد وصل للنهائي، بعد الفوز في دور الـ32 أمام العهد اللبناني بنتيجة 3-0 ذهابًا وإيابًا، ثم تخطى الوصل الإماراتي في دور الـ16 بالفوز ذهابًا 2-1، والفوز إيابًا 2-0.

وفي ربع النهائي، أقصى النمور أولمبيك أسفي بالفوز بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وأخيرًا في نصف النهائي، تعادل أمام الشباب السعودي إيابًا 2-2، ثم فاز ذهابًا 2-1.

أما الرجاء، فتخط هلال القدس الفلسطيني في دور الـ32 بالفوز 3-0، ثم تعادل أمام الوداد المغربي 1-1 ذهابًا في دور الـ16، وإيابًا تعادلا 4-4، ليصعد الأخضر بأفضلية التسجيل خارج الديار.

وفي دور ربع النهائي، جاء الفوز أمام مولودية الجزائر 2-1 ذهابًا، وهُزم إيابًا 1-0، وأخيرًا في نصف النهائي، فاز أمام الإسماعيلي المصري 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.