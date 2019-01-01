الاتحاد المغربي يكشف تفاصيل التعاقد مع خاليلوزيتش

خاليلوزيتش مديرًا فنيًا للمنتخب المغربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن تفاصيل التعاقد مع البوسني وحيد خاليلوزيتش المدير الفني الجديد لأسود الأطلس.

وكان خاليلوزيتش قد تولى تدريب منتخب المغرب اليوم الخميس بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد عقب خروجهم من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

وقال لقجع في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أن أهداف خاليلوزيتش مع المنتخب المغربي هو الوصول إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون 2021".

وأضاف: "ومن ضمن الأهداف أيضًا الوصول إلى كأس العالم 2022 في قطر، بالإضافة إلى فوز المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية 2023".

وأردف لقجع خلال تصريحاته: "عدم تحقيق هدف واحد من الأهداف المذكورة، سيكون فسخ التعاقد بشكل طبيعي بين الطرفين وهناك شرط جزائي بـ3 أشهر".

ويقود خاليلوزيتش المنتخب المغربي خلال الفترة المقبلة من أجل العودة لمنصات التتويج في القارة السمراء مرة أخرى.