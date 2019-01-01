الاتحاد المغربي يدرس التعاقد مع مدرب ليون الفرنسي

الاتحاد المغربي يجري تعديلًا فنيًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تدرس لجنة من الاتحاد المغربي لكرة القدم حاليًا، تعيين مديرًا فنيًا للمنتخبات المغربية، خلفًا للمدرب ناصر لاركيت، والذي تمت إقالته مؤخرًا.

الاتحاد المغربي كان قد أعلن عن إقالة لاركيت، بسبب عدم تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق خلال المنافسات القارية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد المغربي يرغب في التعاقد مع مدرب أجنبي، بعد تجربة المدير الفني المحلي خلال الفترة الماضية.

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اللاعب قام بأداء تدريبات منفردة على هامش مران الفريق بالتتش استعدادًا لمباراة السبت القادم أمام صاحب المركز العاشر بالدوري 🔵 pic.twitter.com/1p9P6ZIury — جول مصر (@goaleg) May 8, 2019

وتواصل لجنة الاتحاد المغربي دراستها للعديد من الأسماء المرشحة، أبرزهم الفرنسي برونو جينيسيو، مدرب ليون، والبلجيكي أرييل جاكوبس.

رغبة الاتحاد المغربي في التعاقد مع مدير فني أجنبي، ورائها عدم نجاح تجربة المدرب المحلي، حيث يتم دراسة العديد من السير الذاتية للأجانب.

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يأتي ذلك بعد تصريح فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، والذي أكد على أن الإدارة الفنية ستشهد العديد من التغييرات.