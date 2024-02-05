الاتحاد المغربي لكرة القدم يحسم مستقبل وليد الركراكي مع أسود الأطلس

المغرب لم تُحقق المطلوب في كأس أمم إفريقيا

حسم الاتحاد المغربي لكرة القدم الجدل المثار مؤخرًا حول مستقبل وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب الأول بعد كارثة الخروج من دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا 2023.

أسود الأطليس وبعد معجزة إنهاء كأس العالم قطر 2022 في المركز الرابع وُضعوا على رأس المرشحين للفوز باللقب القاري خلال البطولة المقامة في كوت ديفوار، وقد تعززت تلك الترشيحات بأداء ونتائج جيدة في دور المجموعات لكن كانت الصدمة بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف في ثمن النهائي.

ذلك الخروج الصادم أثار بعض الأقاويل حول وجوب إقالة الركراكي خاصة في ظل تحمله مسؤولية الخسارة ببعض القرارات الخاطئة وأبرزها الاعتماد على نصير مزراوي أساسيًا أمام جنوب إفريقيا رغم عودته الحديثة من الإصابة وعدم جاهزيته فنيًا وبدنيًا.

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الاتحاد المغربي حسم هذا الجدل بتجديد الثقة بالمدرب المغربي والتأكيد على مواصلة دعمه لتحقيق آمال الشعب المغربي بالتأهل إلى كأس العالم 2026 والمنافسة بشدة في كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستُقام في المغرب.

يُشار إلى أن منتخب المغرب كان آخر المنتخبات العربية المتواجدة في البطولة، حيث خرجت تونس والجزائر من دور المجموعات ولحق بهما مصر وموريتانيا والمغرب من دور الـ16.