الاتحاد المصري يبرر قانونية حضور رئيس الزمالك لاجتماعه رغم الإيقاف

مشادة نشبت بين خالد مرتجي ورئيس القلعة البيضاء بسبب رفض حضوره للاجتماع

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثار حضور رئيس الزمالك إلى اجتماع اتحاد الكرة المصري اليوم الأربعاء، غضب خالد مرتجي؛ عضو مجلس إدارة الأهلي وممثل القلعة الحمراء في الاجتماع، مما أسفر عن مغادرته وعدم استكمال الجلسة.

اتحاد الكرة كان قد دعا رؤساء أندية الدوري الممتاز لحضور اجتماع من أجل مناقشة جدول مباريات الدوري وغلق عدد من الملاعب بسبب كأس أفريقيا مصر 2019.

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ورفض مرتجي استكمال الاجتماع بعدما دخل في مشادة مع رئيس القلعة البيضاء، مطالبًا إياه بالالتزام بقرار إيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام كامل من قبل الاتحاد الأفريقي "كاف".

من جانبه، أكد أحمد مجاهد؛ المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، جواز حضور رئيس الزمالك للاجتماع، مبررًا ذلك بأنه اجتماع غير رسمي.

وقال: "هذا اجتماع للتنسيق بين الأندية وللاستماع لاقتراحاتهم قبل كأس أفريقيا وبشأن الدوري، أي أنه ليس جمعية عمومية أو اجتماع رسمي، فلا ينطبق عليه قرار الاتحاد الأفريقي بمنعه من الحضور".

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وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر إيقاف رئيس القلعة البيضاء، على إثر هجومه وتطاوله على رئيس الكاف أحمد أحمد، بسبب عدم توقيع عقوبات على الأهلي بعد هجوم جماهيره على تركي آل الشيخ، في إحدى مباريات النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا.