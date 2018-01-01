الاتحاد المصري: جاهزون تمامًا لاستضافة كأس أفريقيا وإلغاء الدوري غير وارد

جنوب أفريقيا تنافس مصر على استضافة البطولة الأفريقية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طالب أحمد مجاهد؛ عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، الجميع بالتكاتف حتى تحصل مصر على شرف استضافة كأس أمم أفريقيا 2019، مؤكدًا أن بلاده جاهزة بكافة ملاعبها لاستضافة البطولة.

وتتنافس بلاد الفراعنة مع جنوب أفريقيا على استضافة الكأس الأفريقية، بعدما تراجعت المغرب عن الترشح، على أن يتم الإعلان عن الفائز في التاسع من يناير المقبل.

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مجاهد قال، خلال تصريحات صحفية: "نحن مرصودون جيدًا من الاتحاد الأفريقي سواء تأجيل مباريات أو تغيير ملاعب أو غيرها من الأمور، لذلك أطلب من الإعلام أن يكون حريصًا في نقل أخباره بوضوح، نريد أن نتكاتف حتى إعلان الفائز باستضافة كأس أفريقيا".

🎤أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري: 15 ألف مشجع الحد الأدنى لحضور مباريات أمم إفريقيا. pic.twitter.com/Qc2pESikjM — جول مصر (@goaleg) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

وأضاف: "جاهزون بعدد كبير من الملاعب، ليس لدينا أي مشكلة، وحتى إذا فزنا بالتنظيم ثم طالب الاتحاد الأفريقي بتغيير أي ملعب، سيكون الأمر متاحًا دون مشكلات، لأن جميع الملاعب التي تستوعب حد أدنى 15 ألف مشجع مطروحة".

عن إمكانية إلغاء الدوري الممتاز حال فوز مصر بالاستضافة، أوضح: "غير وارد نهائيًا، ومن أول العام ونحن نعلم تمامًا أن الدوري قد يستمر لما بعد البطولة الأفريقية".

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد قرر سحب تنظيم بطولة عام 2019 من الكاميرون، لعدم الانتهاء من الملاعب والمنشآت التي كان من المقرر أن تستضيف البطولة في الوقت المحدد، وتم منحها شرف تنظيم كأس أفريقيا 2021 بدلًا من كوت ديفوار.