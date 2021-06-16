الاتحاد الكاميروني يكشف حقيقة تورط لاعب النصر في قضية فساد

الاتحاد الكاميروني يعلق على اتهام لاعب النصر وزميله بالفساد

أصدر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بيانًا رسميًا، عن محترف نادي النصر الجديد فينسنت أبو بكر، بعد تورطه في قضية أخلاقية في تركيا، وذلك قبل انتقاله إلى العالمي، عندما كان لاعبًا في صفوف بشكتاش.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت على أن أبو بكر متورط في قضية تلاعب بالدوري التركي، بعدما اتفق مع مواطنه جان كلود بيلونج لاعب هاتاي سبور التركي، على تسهيل مهمة الفريق الأبيض والأسود، من أجل تحقيق فوزًا بنتيجة كبيرة، وذلك لكي يقترب من حسم لقب الدوري، مقابل انضمام بيلونج إلى معسكر المنتخب الكاميروني القادم. "اقرأ التفاصيل بالكامل"

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الاتحاد الكاميروني أصدر بيانه الرسمي، والذي أكد خلاله على أن الثنائي فينسنت أبو بكر ومواطنه جان كلود يتعرضان لأخبار غير صحيحة بالمرة.

وشدد الاتحاد على أنه يساند فينسنت أبو بكر وكلود بيلونج في تلك الحملة المثارة ضدهما، مشددًا رفضه الاتهامات الموجهة إليهما خلال الفترة الحالية.

وأعلن الاتحاد الكاميروني أنه سيقوم بتصعيد القضية ضد كل من استهدف الثنائي أبو بكر وبيلونج، باتهامات باطلة وتلميحات "سخيفة"، لأن اللاعبان يتميزان بسلوكيات رياضية وأخلاقية رائعة.

وتعاقد نادي النصر مع فينسنت أبو بكر، قادمًا من نادي بشكتاش التركي، بعد انتهاء عقده، وذلك في صفقة انتقال حر، لمدة 3 سنوات قادمة.