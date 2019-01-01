الاتحاد القطري يسمح بزيادة عدد الأجانب لخمسة بشرط
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
قرر الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الإثنين، إجراء تعديلًا على قواعد اللاعبين الأجانب بالدوري، على أن يتم تطبيقها بداية من الميركاتو الشتوي الجاري.
وكانت الأندية القطرية خلال الفترة الماضية يُسمح لها بقيد أربعة لاعبين أجانب في قائمة كل فريق كحد أقصى.
الاتحاد القطري قرر اليوم بالسماح للأندية بقيد خمسة لاعبي أجانب، بشرط أن يكون عربي الجنسية وليس من جنسيات أخرى.
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يذكر أن الدوري القطري متوقف حاليًا بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا 2019، والذي ينتهي في الأول من فبراير المقبل.
واختتم السد الدور الأول متصدرًا جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الدحيل، صاحب الوصافة.
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