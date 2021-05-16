العميد صدرت ضده عدة قرارات من غرفة فض المنازعات في الفترة الماضية

يدعم فهد المدلج؛ رئيس نادي الفيصلي السعودي، إدارة أنمار الحائلي التي تترأس نادي اتحاد جدة، في ظل الأزمة المالية التي يتعرض لها النادي منذ أزمة فيروس كورونا.

العميد يمر بأزمة مالية تسببت في حرمانه من إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي الماضي، لعدم قدرته على الحصول على شهادة الكفاءة المالية من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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وكان اتحاد الكرة قد أقر نظام شهادة الكفاءة المالية، قبل كل سوق انتقالات، والتي تنص على ضرورة تسديد أي نادٍ لكافة ديونه المتعلقة بكرة القدم، في محاولة من المسؤولين للقضاء على ديون الأندية السعودية.

وقال المدلج، خلال تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط": "نثق في إيفاء نادي الاتحاد بالمستحقات المتأخرة لنا، ولن نحدد سقف زمني لتحقيق ذلك، فثقتنا كبيرة بإدارة الحائلي".

لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد أقرت بأحقية العنابي في الحصول على سبعة ملايين ريال من النادي الجداوي، قيمة صفقات قديمة تمت بين الناديين لم يتم تسديد مستحقاتها بالكامل.

وكان العميد قد أُصدر قرارات ضده خلال الفترة الماضية من قبل الغرفة، لصالح أندية ولاعبين سابقين، على رأسها ناديي الفيصلي والقادسية.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة وحيدة على الشباب؛ صاحب الوصافة، وخمس نقاط عن الهلال؛ صاحب الصدارة.