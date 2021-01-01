فيديو | يسير على سطر ويترك ما يليه .. الاتحاد يسقط أمام الفيصلي بثلاثية

العميد أضاع فرصة الارتقاء للمركز الثالث

تلقى الاتحاد الهزيمة أمام الفيصلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العميد قدم شوط أول جيد استحق عليه الخروج متقدمًا بهدف البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 28، إذ مرر له فهد المولد كرة داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرة فى المرمى، وسط حراسة من مدافعي العنابي.

أما بالشوط الثاني، فتحسن الفيصلي كثيرًا وضغط لاعبي الاتحاد في وسط ملعبهم، وأتيحت له أكثر من فرصة للتهديف، لولا تألق دفاعات النمور.

وجاءت أخطر الكرات في الدقائق الأولى من الـ45 دقيقة الثانية، بعدما سدد لاعب العنابي تسديدة قوية، أخرجها المدافع المصري أحمد حجازي من تحت العارضة ببراعة.

وبالدقيقة 73 من عمر المباراة، ترجم الفيصلي سيطرته إلى هدف التعادل، بنيران صديقة، إذ بدأ العنابي بهجمة مرتدة مستغلًا تقدم دفاعات العميد، لتصل كرة من الجهة اليسرى إلى مهاجم العنابي خارج منطقة الجزاء، يسددها سهلة كانت في الطريق إلى يد الحارس مارسيلو جروهي، لكن لمسها حمد المنصور؛ لاعب الاتحاد، في الطريق، لتخدع الحارس وتسكن مرماه.

وجاء هدف الفوز للعنابي في الدقيقة 82 من هجمة منظمة رائعة، إذ وصلت الكرة إلى ألكسندر ميركل في الجهة اليمنى، مررها عرضية أرضية إلى جوليو تافاريس خارج منطقة الجزاء، سددها قوية في الشباك بنجاح.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، أضاف ألسكندر ميركل الهدف الثالث للفيصلي، بعدما تبادل لاعبوه الكرات بسهولة أمام منطقة جزاء العميد، حتى انتهت بتسديدة ميركل في الشباك.

بهذه الهزيمة تجمد رصيد العميد عند 32 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما يأتي الفيصلي بالمركز التاسع بعدما كان في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.