ليوناردو جيل يُشارك في مران الاتحاد استعدادًا لمواجهة الفتح

الاتحاد فشل في الفوز أمام الفتح في الدوري

واصل الاتحاد استعداداته لمواجهة الفتح يوم غدٍ الأربعاء في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين ، وقد شهد المران تواجد اللاعب الجديد ليوناردو جيل.

النادي الغربي استضاف السبت الماضي فريق الفتح في ملعب الشرائع ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، وقد نقلت المباراة من ملعب مدينة الملك عبد الله الله الرياضية في جدة بسبب تجهيزه لاستضافة بطولة السوبر الإسباني في يناير القادم.

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وكان العميد قد أعلن ضم الأرجنتيني صاحب الـ28 عامًا لصفوفه كأول صفقة له في سوق الانتقالات الشتوي 2020، ومن المتوقع أن يلحق به عدد من اللاعبين الأجانب خاصة في خط الدفاع.

وشارك جيل في المران وسط ترحيب من زملائه اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وظهر في المران كذلك حارس المرمى مارسيلو جروهي ولاعب الوسط جوناس دي سوزا بعد قرار الإدارة إعادتها لصفوف الفريق عقب استبعادهما من القائمة بداية الموسم.

وقد ركز المدرب هينك تيك كات على الجوانب الفنية خلال المران، وعقب نهايته دخل اللاعبون معسكرًا إعداديًا حتى موعد اللقاء مساء غدٍ الأربعاء.

ومن المقرر أن يستعيد المدرب الهولندي لاعب الوسط كريم الأحمدي بعد غيابه عن اللقاء الأخير للإيقاف.

ويعيش الاتحاد وضعًا صعبًا للغاية في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ يتواجد في المركز الـ13 من جدول الترتيب برصيد 13 نقطة فقط.