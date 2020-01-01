تغييرات كثيرة على تشكيل الاتحاد أمام الفتح في كأس الملك

الاتحاد فشل في الفوز أمام الفتح في الدوري

يستعد الاتحاد لمواجهة الفتح مساء اليوم الأربعاء في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين ، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تغييرات كثيرة ينوي المدرب هينك تين كات القيام بها في التشكيل الأساسي للفريق.

النادي الغربي استضاف السبت الماضي فريق الفتح في ملعب الشرائع ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، وقد نقلت المباراة من ملعب مدينة الملك عبد الله الله الرياضية في جدة بسبب تجهيزه لاستضافة بطولة السوبر الإسباني في يناير القادم.

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وأفادت الرياضية أن المدرب الهولندي قرر الدفاع بالثنائي "القديم الجديد"، حارس المرمى مارسيلو جروهي ولاعب الوسط جوناس دي سوزا، بعد قرار النادي تسجيلهما في قائمته الشتوية عقب استبعداهما من القائمة المحلية بداية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة أن كريم الأحمدي كذلك سيعود لقيادة الوسط بعد غيابه عن مباراة الدوري السعودي للإيقاف، وأن تين كات سيعتمد في الدفاع على الرباعي مهند الشنقيطي وعمار الدحيم وحمدان الشمراني ومنصور الحربي.

الفريق كان قد أجرى مرانه الأخير قبل المباراة والذي شهد مشاركة اللاعب الجديد ليوناردو جيل، ومن ثم دخل اللاعبون في معسكر في أحد الفنادق في جدة، وسيتوجه عصر اليوم بالحافلة إلى ملعب الشرائع بمكة حيث تُقام المباراة.

الاتحاد يأمل في تحقيق نتائج جيدة في بطولة كأس ملك السعودية تُعوضه قليلًا عن وضعه الصعب للغاية في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ يتواجد في المركز الـ13 من جدول الترتيب برصيد 13 نقطة فقط.

من جانبه، أنهى الفيحاء كذلك استعداداته للمباراة بمران أمس الثلاثاء، والذي حرص المدرب خورخي سيماو خلاله على إجراء تدريبات خاصة للاعبين على ركلات الجزاء الترجيحية.