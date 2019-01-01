الاتحاد يخسر "مليون الجماهير" للمرة الثالثة في الدوري السعودي

الاتحاد فشل في الفوز مجددًا أمام الفتح

خسر الاتحاد جائزة المليون ريال سعودي المقدمة من هيئة الرياضة العامة السعودية والخاصة بالحضور الجماهيري للمرة الثالثة هذا الموسم في الدوري السعودي.

النادي الغربي استضاف يوم أمس فريق الفتح في ملعب الشرائع ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، وقد نقلت المباراة من ملعب مدينة الملك عبد الله الله الرياضية في جدة بسبب تجهيزه لاستضافة بطولة السوبر الإسباني في يناير القادم.

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ولم يتخط الحضور الجماهيري للمباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 الـ5112 متفرج، مما أضاع على الاتحاد صاحب الملعب فرصة الحصول على مليون ريال سعودي.

وقررت هيئة الرياضة العامة السعودية بداية الموسم وتشجيعًا منها للجماهير للحضور للملاعب وتشجيع فرقها منح الفريق صاحب الملعب مليون ريال سعودي في حال تخطي الحضور الجماهيري حاجز الـ10 آلاف مشجع، أو نصف سعة الاستاد في حال كانت سعته أقل من 10 آلاف مشجع.

وخسر الاتفاق كذلك جائزة المليون ريال سعودي لمباراته في الجولة الـ13 من الدوري السعودي، إذ لم يحضر مباراته أمام التعاون والتي حسمها لصالحه بهدف دون رد أكثر من 2445 مشجع.

ويعيش الاتحاد وضعًا صعبًا للغاية في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ يتواجد في المركز الـ13 من جدول الترتيب برصيد 13 نقطة فقط.