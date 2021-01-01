بعد مواجهة الاتحاد .. العين ينضم للمعترضين على التحكيم السعودي

مواجهة الاتحاد والعين شهدت جدلًا تحكيميًا بسبب لقطة عمر هوساوي

أصدر نادي العين السعودي اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا رصد خلاله عدد الحالات التحكيمية الغريبة التي تعرض بها خلال مبارياته الأخيرة، واصفًا الوضع الحالي بالكارثي.

العين تلقى الهزيمة الليلة أمام اتحاد جدة بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وشهدت المباراة لقطة جدلية بعد تدخل عنيف من مدافع النمور عمر هوساوي، على قدم لاعب العين، لكن الحكم اكتفى بمنحه الكارت الأصفر.

العين قال في بيانه: "على الرغم من دعمنا الكبير للحكم السعودي، ووقوفنا معه كأحد مكونات هذا الدوري الغالي، حيث أثرنا الصمت وتغليب صوت العقل والحكمة إلا أن الوضع بات غير مقبولًا بل كارثي، خصوصًا بوجود تقنية الـVAR ولا تليق هذه الأخطاء بدوري مميز يحمل اسمًا غاليًا على قلوبنا".

ورصد العين المباريات التي تعرض بها لظلم تحكيمي من وجهة نظره، فهي مواجهة الاتفاق والقادسية والشباب والاتحاد.

بشأن مواجهة العميد، واصل البيان: "تجاهل طرد مدافع الاتحاد عمر هوساوي بعد دخوله العنيف على محترف العين خواتبي بالدقيقة 42 في الشوط الأول، ومنح محترف العين موتاري كارتًا أصفرًا غير مستحق بالدقيقة 89 سيغيبه عن مباراة الباطن المقبلة".

واختتم البيان بتجديد الثقة في الحكم السعودي، لكن إدارة العين أعربت عن تخوفها من تكرارها وتضرر الفريق بشكل أكبر، مطالبة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بتأهيل الحكام وتطوير أدائهم.

📃 : بيان صحفي الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها نادي #العين #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم pic.twitter.com/TNPiC2txw1 — نادي العين السعودي (@alain_ksa) January 19, 2021

يذكر أن العين يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد عشر نقاط، فيما يحل الاتحاد رابعًا برصيد 24 نقطة.